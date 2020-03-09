罷免高雄市長韓國瑜第二階段衝破50萬大關，民眾黨立委蔡壁如稱，高市長補選，民眾黨不缺席、不求勝、但一定參戰。民眾黨主席、台北市長柯文哲9日表示，疫情還沒過去，這階段太多政治動作，他不是很贊成，這叫「政治不正確」，是否一定要參加補選，他倒覺得不一定，但等疫情穩定一些，這些事要去做再去做。

柯文哲表示，疫情還沒有完全過去，在這階段太多的政治動作，其實他是不太贊成，這用一句話講叫「政治不正確」，等疫情穩定一些 這些事情要去做再去做， 現階段太多的動作，他都不是很贊成。

對於民眾黨在罷韓沒出力，卻又要推出補選的人，柯說，長期而言，做為一個政黨當然是有些人才的尋覓培養，是不是一定要在補選上做動作，他倒是覺得不一定，但在疫情還沒有相當控制前，太多的政治動作，其實他不太贊成。

至於罷韓時程是否往後延？柯嘆，他相信民進黨中央會做比較理智的判斷，今天如果說什麼事情都沒有，政治動作要來就來，可是老實講，他看到韓國、義大利還是毛毛的，老實講還是要小心。

(中時 )