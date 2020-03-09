台中市府推動「線上祭拜系統」，民眾能線上拜土地公，在遠方如臨其境，也可避免因掃墓人潮聚集而出現的新冠肺炎防疫風險。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎升溫，避免因掃墓人潮聚集出現防疫風險，方便身居海外或無法返鄉祭祖的民眾，台中市府民政局建置「線上祭拜系統」，包括區內公立納骨塔、公墓、樹葬、海葬區，利用網際網路無遠弗屆的特性，讓民眾在遠方追思祖先，而且完全免費，防疫也傳達追思心意。

民政局長吳世瑋表示，台中市線上祭拜系統2016年起規畫建置「台中市殯葬資訊整合平台」，2019年1月23日正式開放，除今年2月剛啟用的潭子生命紀念館尚在建置中，其餘公立納骨堂塔的線上祭拜系統皆已上線。

包含「線上追思」及「線上祭拜」兩部分，只要往生先人有申請使用公立納骨堂塔者均可申請帳號，登入之後即可維護「追思園地」與「線上祭拜」，而且完全免費。

吳世瑋指出，市府重視市民權益，除可依家屬意願上傳往生先人照片及留下追思語句，該系統還「實地拍攝」影片引導祭拜，祭拜土地公、地藏王菩薩，抵達櫃位、將貢品擺上供桌等流程都如實呈現，更可「客製化」設定亡者宗教類別、葷素習慣等個人化選項，讓家屬在遠方也如臨其境。

吳世瑋強調，「社會變遷，民眾越來越強調心意」，去年共有117次使用記錄，今年申請的民眾有增加趨勢，原因在於以過去傳統觀念來說，住在外地民眾於清明時節必定要返鄉掃墓祭祖，但因國人目前有98％以上選擇火化進塔，甚至選擇樹葬或海葬等環保葬，漸不拘泥於是否有實地進行掃墓祭祖儀式。

民政局說，線上祭拜系統無限制申請人數或同時上線祭拜人數，不需要到現場人擠人，民眾若選擇使用該系統，也可避免因掃墓人潮聚集而出現的新冠肺炎防疫風險。

(中時 )