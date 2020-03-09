近來外籍遊客數幾乎降為0，負責經營的廠商出現營運困難，期盼政府能減免租金相救。（張睿廷攝）

新冠肺炎持續升溫，野柳地質公園遊客大減超過9成，平日遊園人次從1千多降為100多人，營運艱困，野柳地質公園總經理楊景謙表示若無紓困方案，恐導致閉園；北觀處回應，野柳地質公園是觀光景點指標之一，會朝減免繳納權利金方向辦理此案，協助廠商解決現金流問題，度過難關。

金山區野柳地質公園是中央以OT案方式委託新空間國際有限公司營運，至今已15年，新空間每年繳交權利金約7500萬給政府，其餘營收作為公司淨利。

野柳地質公園以往約有8成遊客是外籍民眾，其中以中、韓籍遊客佔大宗，但此次新冠肺炎讓外籍遊客數幾乎變0，月平均入園人次從以往的近30萬掉到1萬多，減幅約9成至9成5。

楊景謙表示，以往權利金會分2部分繳交，一項是5月應繳交的固定權利金、一項是年底繳納的浮動權利金；現交通部、北觀處已允諾年底時會依今年疫情影響程度，來對浮動權利金做減免，他們也很願意共體時艱。

楊景謙說，公司近來收入銳減9成5，周轉也出現問題，目前手上的現金恐怕只能再撐1個月左右，希望政府能考慮將5月應繳交的固定權利金改為分期付款或延期繳納。

北觀處回應，野柳地質公園是在台灣觀光景點中具有指標性地位，政府絕不會輕易讓野柳地質公園閉園，會傾全力協助新空間國際有限公司，北觀處已打算近期再與廠商開會，討論用什麼方式能夠有效協助野柳地質公園維持營運。

(中時 )