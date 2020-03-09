位於新北市石門老梅海岸的萬年綠石槽，以如同綠色地毯般聞名，隨著近年遊客增加，且不少人踩踏拍照，石槽綠化面積縮減，甚至出現白化，在地人感嘆美景回不去了，為了防止民眾破壞這些珍貴的生態景象，海巡署近日加強勸導開罰。

海巡署第二（北基）巡防區指揮部於昨（8）日下午4點多許，發現民眾於網路社群反映新北市石門區老梅沙灘綠石槽遭許多遊客踩踏，可能有破壞生態之虞，隨即指揮海巡署北部分署第二岸巡隊派員前往處置，並通報主管機關交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處共同協處。

石門老梅綠石槽美景吸引大批人潮前往觀賞，卻有遊客任意踩踏，海巡署近日起加強勸導開罰。(戴志揚翻攝)

第二岸巡隊人員抵達現場後，與交通部觀光局北觀處人員會合，隨即展開廣播勸導，現場勸離民眾約200人。老梅綠石槽位於北海岸石門區，當東北季風慢慢減弱後，當地的石槽便會長滿大片綠色海藻，排列整齊，綠意盎然，是難得的特殊景象。

依主管機關現場設立告示牌內容：綠礁岩嚴禁踩踏，經志工勸阻不聽致有損壞自然資源情事，得依相關法規進行開罰；海巡署第二（北基）巡防區指揮部呼籲：為關懷海洋永續及保育海洋生態，請民眾利用「118」免費報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處，以共同維護海洋生態。

(中時電子報)