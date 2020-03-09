蔡姓男大生在網路上認識一名國中少女，竟利用少女年輕不諳世事，誘騙她拍裸照及猥褻影片。少女母親發現後憤怒提告，蔡男嚇得認錯，台北地院考量他已與少女父母達成調解，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判刑1年8月，緩刑4年，可上訴。

檢方起訴指出，蔡男2019年3月間在IG上結識少女，兩人聊天1個多月後，蔡男突然要求少女拍攝裸照，少女起初覺得好玩拍了幾張，未料蔡男食髓知味不斷要求再拍，少女想要拒絕，蔡男卻說稱要把照片、影片流出去，少女只好照做。

少女母親發現後報警處理，警方同年7月到蔡男家中搜索，果然找到少女的猥褻照片及影片；蔡男驚覺事情大條，除向檢警認罪，法院審理期間，也當庭向少女父母致歉，願意賠償。

少女父母接受蔡男提出的條件，表示7年刑期確實有點重，同意減刑，法官考量雙方達成調解，且蔡男沒有前科，犯罪情節較輕，偵審期間深表悔悟，而他涉犯法條最低刑度3年，有「情輕法重」的情形，遂依刑法59條「情堪憫恕」減刑。

法官依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判蔡男1年8月徒刑，緩刑4年，緩刑期間保護管束，且不得以任何方式或於社群軟體、電子媒體或場所，散布或公開被害人之照片、影片或電子訊號。

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(中時 )