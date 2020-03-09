今年是林子偉的關鍵年，帶著破釜沉舟的決心，他今年春訓表現優異，不過最大隱憂是前陣子的左腿緊繃傷勢。而今日傳出好消息，紅襪隊代理總教練羅尼克（Ron Roenicke）有意將林子偉定位為第四號外野手，有很大機會能被放入開季名單。

紅襪交易前MVP貝茲(Mookie Betts)，雖換來道奇外野手佛度戈(Alex Verdugo)，不過他因為背傷甚至尚未開始練打，紅襪外野防區出現空缺，因此點名林子偉可以補上戰力，擔任第4號外野手。

貝茲走後紅襪右外野預計由皮拉(Kevin Pillar)頂上，紅襪外野鐵三角改由左外野貝寧坦迪（Andrew Benintendi）、中外野小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)、皮拉組成。

而羅尼克點名若林子偉若腳傷盡快恢復，就更有機會留在開季名單，以分擔中外野手責任。此外他也指出多半擔任指定打擊的馬丁尼茲(J.D. Martinez)也能守外野、帕拉薩(Jose Peraza)同樣能分擔外野工作。

不過羅尼克也說，「開季名單尚未有定案，無法確定誰的定位，或是誰一定是固定外野手，這都討論後才能決定名單。」

林子偉今年春訓表現亮眼，打擊率達4成12，此外他在春訓期間守過二、三、游、外野，是內、外野兼備的高級優替人，對於教練團來說是很好用的球員，因此擠進開季名單機會濃厚。

(中時 )