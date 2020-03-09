由柯佳嬿、許光漢、施柏宇所主演的夯劇《想見你》於上月22日播出完結篇，該劇除了捧紅三位演員，就連原著小說都賣翻。資深媒體人許聖梅接受《中時電子報》表示「看完想見你變成小迷妹，我中毒太深了，我還特地把頭髮染黑」許更自爆「高中時期很像陳韻如」。

名嘴中毒/台劇《想見你》爆紅！許聖梅變髮坦言中毒深

被網友封為「鐵扇公主」的資深媒體人許聖梅，經常針對時事做犀利分析，其實私下的她也喜歡參與慈善活動，日前更與髮型師好友Iren共同發起為癌友接髮的公益活動，擔任一日愛心大使許聖梅，日前出席品牌開幕活動時表示「好友Iren是知名髮型師，曾接觸過癌友因化療而掉髮，為幫助他們找回自信，經常舉辦公益接髮活動。」

許聖梅與好友Iren發起癌友接髮公益活動，擔任一日愛心大使。(照片/陳威成 拍攝)

艾瑞所開設的IHS髮廊7日開幕，特地邀請到許聖梅及癌友出席，許坦言「最近看夯劇想見你中毒太深，特地把頭髮染成黑色，覺得真的很像劇中的陳韻如」許坦言「自己高中時很孤獨，總是獨來獨往，對劇中陳韻如這角色遭遇也能感同身受，但整頭黑髮顏色實在太重了，今天特地請好友幫我接了藍灰色髮片，也增添視覺上層次變化，也恢復我鐵扇公主的狠角色。」

許聖梅看夯劇成迷妹，還染一頭黑髮，接髮片增添視覺效果。(照片/陳威成 拍攝)

(中時電子報)