強調先進、不會被人性干擾的機器人理財也有不如人的時候。金管會金檢投信機器人理財業務時發現四大缺失，一即是對投資屬性不同的客戶，卻產出同樣投資標的及投資比例的建議；二是客戶填風險屬性問卷前後不一致或矛盾，沒有處理機制；三是市場有重大變動時，不是對所有客戶檢視組合及建議；四是無佐證其演算法合理性。

據金管會統計，目前已有復華投信、野村投信、群益投信、富蘭克林投顧及鉅亨投顧、先鋒投顧、王道銀行、兆豐銀行等單位開辦機器人理財業務，管理資產為新台幣7.1億元。

金管會在金檢投信機器人理財業務時發現四大缺失，一是沒有訂定審核演算法的相關作業流程，或對演算法參數調整或確認時，沒有敘明原因或提供相關佐證資料供驗證其合理性，金管會要求應該要訂定演算法模組參數設定的相關作業規範，若要調整參數，也要敘明理由，並保留相關佐證資料備查。

二是沒有訂定市場發生重大變動的情境，且沒有相關因應措施，或與客戶約定對「市場發生重大變動時」須提供因應的投資建議，但卻出現不是對全數客戶檢視投資建議妥適性並提出建議的情事。也就是說例如市場出現重大波重，如股市重挫或債市暴漲暴跌時，機器人理財業務原本提供給客戶的投資組合及建議，應有重新檢視及調整的程序及因應，才能適時反應市場現況。

三是對客戶在短期間查填KYC（了解客戶） 問卷內容有不一致或相互矛盾情事，沒有建立適當處理機制，也就是一個月內客戶可能從保守型躍升為積極型，但投信沒有去確認原因或正確性，金管會認為，金融機構必須確實了解客戶風險屬性，才能確實依客戶可承受的風險，提供差異化的投資組合建議。

四就是被發現機器人理財對不同風險屬性的客戶，卻產出相同投資標的及投資比例的情況，未依客戶不同風險屬性，提供差異化的投資理財建議。

(工商 )