屈中恆、Vicky、黃小柔、王睿及明金成近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊5人認識的奇妙緣分。黃小柔過去情傷時，曾國城開導她要找個比自己年紀大的，最好差到一輪，結果她跟老公王睿恰好差了12歲，而兩人交往契機，竟是庹宗康當著20幾個人的面介紹，他牽著兩人的手說：「你們2個從今天開始就在一起了，好！去做愛！」超直接又霸道的搓合令人印象深刻。

屈中恆跟Vicky也是在庹宗康介紹下開始約會，Vicky幾次約會中一直在思考是否點頭交往，有次兩人塞在車陣中，她在心裡想，「上帝啊，如果是這個人請給我一個sign！」沒想到馬上「磅」的一聲，發生連環追撞車禍，車禍中屈中恆的沉穩表現讓Vicky覺得他是個可以依靠的人，兩人才開始正式交往。

王睿（左起）、黃小柔、巴鈺、明金成、曾國城、屈中恆與Vicky開心相聚。（衛視中文台提供）

屈中恆當年拍學生電影，拍完都要自己配自己的聲音，而王睿媽媽就是當時知名的配音導演，因為王睿常接媽媽上下班，所以才開始跟屈中恆、庹宗康認識。而明金成與王睿是國小同班同學，兩人相識至今已超過40年，但兩人從國小畢業就沒有見過面，直到高中畢業後在屈中恆的介紹下，兩人才再相認。

黃小柔笑稱王睿曾說過，擁有明金成、屈中恆跟庹宗康這3個摯友就等於擁有全世界，有次王睿要帶她出門跟大家聚會，當時還不認識明金成跟屈中恆的她，前一晚還在擔心遇到這2位大前輩要說什麼，結果大家見面不到1分鐘，她就解除焦慮，因為很嚴謹的老公竟然跟他們玩起拜觀音、捏奶頭，還會抱起來邊跳邊繞圈等幼稚行為，猶如4個大男孩在嬉鬧。

(中時 )