新冠肺炎改變了民眾的行為、生活習慣，怕去人多、密閉空間，連考試、面試等活動也受影響，台大公衛學院院長詹長權指出，這影響會是長久的，必須要有防疫和教育並行方法，「不想走上『武漢封城』式的防疫，我們每個人都要隨時隨地想出一些能達到原本活動目的但是符合防疫原則的作法。不容易但是值得！」

詹長權在臉書分享3個台大公衛的辦法當例子，「為了增加社會距離，我們把收發室從學院大樓內的一樓搬到大樓外的窗臺旁邊」，以後送貨、送信、送公文的人就不必進到大樓內。

詹長權說，為了避免有感染風險的師生、訪客進入學院大樓，因此在學院門口設立人員的微燒（37.5度）篩檢站、進出口分流，降低校內傳染風險。

詹長權說，為了遵守防疫優先但是維護考試公平，將微燒的面試考生，在大樓外的「備用考場」，利用視訊和考場內的老師完成碩博士入學的面試。他說Covid-19(新冠肺炎)對原本社會運作的衝擊會是長久的，各行各業都要跟著改變才行。

(中時電子報)