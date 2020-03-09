疫情重創觀光業 林佳龍：做好復甦期宣傳準備 13:382020/03/09 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍（中）、觀光局長周永暉（左）9日在立法院備詢。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情重創台灣觀光業，旅行社、飯店恐現倒閉潮；交通部長林佳龍9日在立法院表示，已提出紓困與振興方案，也會做好未來復甦期間的宣傳、行銷準備，將針對五大市場多編列5億元，每個市場增加1億，且東南亞一定是重點。 (中時 ) #復甦 #宣傳 #市場 #疫情 #觀光業 也許您會感興趣 推薦閱讀 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 商研院：台灣系統內化好體質 必能成功對抗疫情 13:222020/03/05 財經 《經濟》國發會：疫情若未在月底趨緩，經濟損失將擴大 13:582020/03/05 財經 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 安永：防疫期間 預防移轉訂價問題風險 04:102020/03/06 產業特刊 新冠黑天鵝重傷全球 04:102020/03/06 時論廣場 隨喜式紓困 怎救得了觀光業 04:102020/03/07 財經焦點 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 《金融》國泰證券：疫情衝擊原油需求，疫情拐點留意油價佈局時機 07:452020/03/09 財經 生活熱門新聞 明晚變天大雨 氣象局：下波更強冷空氣低溫14度 - 生活 台灣為何未大規模感染？背後原因曝光 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 抗疫第一線 張上淳自曝曾2度發燒自我隔離 - 生活 直播》口罩實名制2.0拍板 指揮中心14：00最新說明 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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