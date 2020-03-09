新冠肺炎疫情重創台灣觀光業，旅行社、飯店恐現倒閉潮；交通部長林佳龍9日在立法院表示，已提出紓困與振興方案，也會做好未來復甦期間的宣傳、行銷準備，將針對五大市場多編列5億元，每個市場增加1億，且東南亞一定是重點。

(中時 )