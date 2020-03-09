桃園市議員詹江村8日開直播哽咽透露，某位政壇好友近期卻得了胰臟癌三期，一度長達幾分鐘難過到說不出話，網友們紛紛猜測該議員身分。對此，新北市議員唐慧琳今（9日）透過臉書回應，目前積極就醫中沒有其他的問題，她也不忘提醒新冠肺炎疫情期間，大家要保重身體。

詹江村透露，聽到這個消息很震驚，手術成功率僅一成多，且醫藥費要上百萬元，「若沒醫好，就什麼都沒了…」，也讓這名好友想放棄治療，把錢留給最愛的小孩。

網友們看了直播相當難過還表示要幫忙募款，不過唐慧琳留言婉拒，「我超感謝也感動大家對我的一片心意，請大家寬心，我一定奮戰到底，目前真的沒有要募款，大家也要為心愛的人多多保重身體！」

唐慧琳今（9日）再度透過臉書表示，「收到大家滿滿的祝福，感恩大家對我的關心。目前積極就醫中沒有其他的問題，健康逐漸恢復。」另外，服務處也都正常運作中，有任何需要服務的地方服務團隊都很樂意協助。

(中時 )