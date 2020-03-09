營運13年的台中亞緻飯店昨晚吹熄燈號，今再傳48年的台北六福客棧提早在5月底關門，並啟動危老重建。立委表示，希望不要雪崩是倒閉，交通部長林佳龍說，地方發展條例已修改，編列15億元。

上午的立法院交通委員會上，立委洪孟楷說，疫情衝擊觀光飯店、旅館營運，像台中亞緻飯店今天正式熄燈，早上又傳出台北六福客棧將於5月底歇業，這是一個警訊、前兆，倘若疫情持續，未來可能還有雪崩式的倒閉，交通部應了解狀況，協助業者。

林佳龍表示，大型觀光飯店負擔較重的是地價稅跟房屋稅，地方發展條例已經修改，編列15億元，用以減輕營運負擔；產業發展需市場競爭，有些業者在此時收攤，各有不同理由，據他了解，亞緻營運13年，只有1年沒虧損，倘若市場過度競爭，現在是一個重整機會，有心想要撐過難關的業者，交通部會力挺，預期疫情過後，業績會大反彈。

在補貼觀光旅館及旅館必要營運負擔，交通部報告指出，融資貸款、利息補貼等內容有編列預算，考量區位及受衝擊程度差異，訂定補貼的比例或級距，預計3月中旬擬好作業要點草案，3月底實施，編列經費15億元。

(中時 )