罷韓團體今天正式送交40萬份罷韓第二階段聯署書到高雄市選舉委員會。國民黨新任黨主席江啟臣上午就職後，強調將在最短時間內拜訪高雄市長韓國瑜，密切合作，幫助韓國瑜度過危機。新任中常委、高雄市議員黃紹庭也說，江主席應站出來，中央黨部及高雄市政府一起宣傳，讓民眾知道韓市長一年多來作了少政績。

江啟臣上午被媒體詢問對罷韓，國民黨有何具體的因應作為？江啟臣表示，之前他已一再提過，韓國瑜是國民黨員，國民黨中央對於所有黨員同志都必須相互合作，讓國民黨在地方執政工作或服務做到最好，所以針對罷韓，國民黨中央態度也必須如此。

他說，黨中央會跟韓國瑜相互合作，看韓國瑜這邊有沒有「特別」需要黨中央提供相關協助的地方，他個人更會在最短時間內，跟國民黨執政的15個縣市首長拜訪、請益，其中也包含韓國瑜在內，會有進一步的了解，在進一步了解之後，黨中央跟高雄市、韓國瑜會做最密切的配合。

江啟臣表示，他希望讓高雄市政有感，讓高雄市民重新對韓國瑜與國民黨有信心，這對韓國瑜來說是最好的、對國民黨的改革也是最好，所以韓國瑜跟國民黨會相互合作，讓韓國瑜可以度過罷韓危機。

上午到主席就職典禮觀禮的黃紹庭也說，韓是從政黨員、六都市長，中央黨部一定要站出來幫忙；市府團隊在高雄要讓人民有感，韓就任一年半，市府做那麼多，為何人民無感？這是黨中央及市府要未來兩、三個月繼續推動的重點。

韓市府團隊有沒有作事，高雄市民最清楚；新任主席既產生，黨中央一定要站出來協助高雄，用政績來宣揚是最好的方法；韓畢竟是從政黨員及六都市長，這時出來幫忙無可厚非。

(中時 )