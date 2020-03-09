基隆工地意外 工人遭倒塌牆壁壓破頭顱身亡 12:472020/03/09 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆七堵區一處工地，上午發生牆面坍塌意外，1名男工人慘遭壓死 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市七堵區今（9）日上午發生一起工安意外。位於七堵區的一處工地，上午進行施工時，位於1名工人旁的牆面突然發生倒塌，工人被整個壓在厚重牆面下，造成頭顱破裂。其餘同事見狀立刻打電話報警求援，警消趕到場時，利用工具將牆面移除後，發現該名工人頭顱遭到嚴重壓傷，當場沒有生命跡象，基隆市警方目前正在調查意外發生原因。 (中時電子報) #基隆 #七堵 #工地 #牆壁 #牆面 #倒塌 #壓垮 #頭顱 #發生 #牆面 #七堵區 #工人 也許您會感興趣 推薦閱讀 產險讓投保更方便 推登山險、寵物險網路投保 04:102020/03/06 投資理財 安永：防疫期間 預防移轉訂價問題風險 04:102020/03/06 產業特刊 【工人回不來2】Toyota工廠不在武漢 但產能也不樂觀 18:102020/03/06 財經 【工人回不來1】工廠在湖北 日產、HONDA受傷慘重 18:102020/03/06 財經 瘋女割下母頭顱 拿到親友面前親吻 21:492020/03/06 時事 療養院、監獄、軍隊 應速強化防疫指引 04:102020/03/07 生活新聞 金錢豹洒店大亂鬥 1遭打爆頭棄停車場 警逮1嫌 10:142020/03/07 社會 流籠失速墜落150米 3工人俱亡 04:102020/03/08 社會新聞 斷頭嬰屍案 殯葬業者涉惡意棄屍 04:102020/03/08 地方新聞 嬰屍遭狗啃只剩頭顱 高雄無良殯葬業者惡意棄屍 10:502020/03/08 社會 社會熱門新聞 爆乳網美火炎山懸崖拍照 網：唐三藏帶你西方取經 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 正妹控遭偷拍3P激戰片 一句「不要拍到臉」結局大逆轉 - 社會 糗！2長髮女住家旁偷尿尿 遭「水柱」驅離影片170萬人笑翻 - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。