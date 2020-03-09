基隆市七堵區今（9）日上午發生一起工安意外。位於七堵區的一處工地，上午進行施工時，位於1名工人旁的牆面突然發生倒塌，工人被整個壓在厚重牆面下，造成頭顱破裂。其餘同事見狀立刻打電話報警求援，警消趕到場時，利用工具將牆面移除後，發現該名工人頭顱遭到嚴重壓傷，當場沒有生命跡象，基隆市警方目前正在調查意外發生原因。

(中時電子報)