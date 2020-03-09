彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬、台中市政府觀光旅遊局長林筱淇、苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫、南投縣政府觀光處長王源鍾（由左至右），4縣市共創中台灣觀光永續發展。（陳世宗攝）

中、彰、投、苗4縣市官產合作再出發，於新冠疫情嚴重衝擊下，化危機為轉機，共創中台灣觀光永續發展。（陳世宗攝）

「危機就是轉機、攜手締造未來！」為推動中台灣觀光發展，台中、彰化、南投、苗栗4縣市9日成立「中台灣觀光推動聯盟」，以目前中部7縣市成立的「中台灣區域治理平台」為基礎，除政府外再加邀觀光產業領袖共同合作；未來將共同擬定中台灣觀光推動策略、爭取中央補助、參與國內外交流宣傳、辦理特色主題活動、觀光資源共享等，共創中台灣觀光永續發展。

台中市政府觀光旅遊局長林筱淇、南投縣政府觀光處長王源鍾、彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬、苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫，今日率領各縣市觀光產業領袖約70人齊聚一堂，共同進行「中台灣觀光推動聯盟」成立研商會議，並隨即召開記者會，共同簽署合作備忘錄；宣告中台灣觀光區域合作邁入嶄新紀元，將發揮團隊合作精神，共同推動中、彰、投、苗、區域觀光，讓「貨出去、人進來」，觀光產業能發財。

林筱淇局長說，中彰投苗4縣市各具不同觀光資源特色，並共屬外地旅客造訪中部1個小時車程的旅遊範疇內，爰有合作引客的必要，本次籌組聯盟，期透過爭取中央資源挹注及4縣市官產合作，發揮互補及乘數效應，提振中台灣觀光發展，未來運作順暢後，將考慮擴大合作範疇，邀請目前中台灣區域治理平台的其他縣市加入。

王源鍾處長指出，觀光產業不管從國民旅遊到inbound(國際旅客入境旅遊)都競爭激烈，從遊客的需求面來看，此聯盟可以在互補的條件下，把遊程豐富化，在旅遊的競爭下，必須有「打群架」的做法；希望透過這個聯盟的契機，更加深產業間的交流，共同討論觀光議題不管是推廣行銷、產業發展、品質提升、旅遊商品及遊程之整合互補等各層面，以區域聯盟的高度爭取各項中央補助以及重大計畫，並針對產業環境及政策規劃作出及時的反應，共同造福區域內的業者。

彰化城市暨觀光發展處處長田飛鵬表示，彰化縣擁有眾多觀光工廠及休閒農場，但因為非屬傳統定義上的「觀光產業」，未能納入此次新型肺炎振興觀光產業之紓困計畫內，因此，希望透過這次中台灣觀光推動聯盟，協助中部實質從事觀光的產業爭取中央適當紓困與振興資源，中台灣觀光界公私部門跨域合作，除了希望透過大家一起團結渡過難關，更要共同思考未來疫情趨緩的振興復甦方案。

苗栗文化觀光局長林彥甫強調，受新冠肺炎疫情影響，對苗栗觀光業者造成嚴峻考驗，包含大型婚宴會館2月份被退了300餘桌，旅宿業績減少3成，團體旅客的退訂率更超過9成。值此困難時刻，中臺灣觀光產業應更團結彼此的資源和力量，共同因應疫情衝擊。台中市是六都中少數擁有國際機場和國際商港的優勢，透過台中市扮演中臺灣觀光推動的領頭羊角色，結合苗栗、南投及彰化各觀光產業公協會，跨縣市區域合作成立『中臺灣觀光推動聯盟』，擬定共同的觀光推動發展策略，並以區域聯盟爭取中央資源，發揮加乘效應，達到推動區域觀光效益。

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