蔡英文視察口罩工廠，稱台灣是全球防疫網不可或缺的一份子。(桃園市政府提供／蔡依珍桃園傳真)

蔡英文視察口罩工廠，稱台灣是全球防疫網不可或缺的一份子。(桃園市政府提供／蔡依珍桃園傳真)

蔡英文總統9日在桃園市長鄭文燦陪同下，到龜山區易廷企業視察，她感謝「口罩國家隊」成員日以繼夜的努力，強調本周台灣口罩產能已可達單日出貨1000萬片、加上假日平均920萬片，將再新增30條產線，3月底陸續交機，坦言口罩政策一開始有異音，隨著產量上升未來配送制度會更彈性，所有成績都證明「台灣是全球防疫網不可或缺的一份子」。

蔡英文說，防疫戰爭不只第一線醫護人員辛苦，統籌各種物資的經濟部、第一時間投入支援的國防部等，加上「口罩國家隊」投入機器製造、口罩生產等，不分政府、民間都分工團結在一起，共同守護家園，「身為總統一定要當面跟大家說一聲謝謝！」感謝大家日以繼夜的努力。

蔡英文呼籲，防疫期間大家都要尊重防疫決策機制的決定，她坦言做什麼決策都會有不同的意見，很正常，不過經過時間的考驗、檢視，可以看出決策是否適當，口罩就是一個很明顯的例子，她提到前段時間口罩政策雖然有一些不同意見，但基本上維持口罩的基本供應，隨著禁止口罩出口、口罩徵用、統一價格、增加產能，一步一步把口罩供應循序漸進到位。

蔡英文強調，台灣雖然不是很大的國家，但國家實力在這次防疫行動中充分展現，從管理分配、提升產能，每一步都有很多幕後功臣，才能讓國際注意到台灣的努力，全賴「預先規畫、及早行動」，笑言：「這就是台灣人的韌性！」也讓越來越多人了解，台灣是全球防疫網不可或缺的一份子。

蔡英文指出，在「口罩國家隊」齊心努力下，首波60條口罩產線已經完工上線，單日出貨達1000萬片，包括假日平均可以到920萬片，第二波還有另外30條產線，預計在3月底陸續交機。她感謝國民對於口罩政策的配合，在口罩供應可以增加的情況下，下一階段會讓口罩配送制度更有彈性，縮小供需落差，讓民眾取得或購買口罩上有更大的便利性。

蔡英文也讚易廷企業雖然規模不大，卻能開發出最高產能，展現中小企業世界級實力，她更誇讚易廷優渥的員工福利、留下人才，雖然疫情嚴峻，但看到整體國民展現的自信，相信一定可以度過難關，一起守住台灣。

易廷指出，疫情發生以來、產線24小時全開，從每日10萬片提高到15、甚至22萬片，隨著2月底政府提供的2條產線裝機完成，日產量達40萬片，員工採24小時2班制，若能獨立作業即提供1個月領2個月薪資，工作達11小時早班加給200元、晚班加給500元，加班費以1.66倍薪資計算，讓員工都願意將時間貢獻給公司，全力為國家拚產口罩。

(中時 )