（13:44更新台股收盤）布蘭特、西德州原油期貨9日崩跌逾20％，造成美股三大期指道瓊、標普500、那指電子盤紛紛重挫，標普及那指並一度觸及5％跌停板價，市場恐慌氣氛高漲。亞洲股市今天(9日)走勢也受到影響，台股開低走低，終場狂跌344點，跌幅逾3%，收在10977點，摜破1萬1千點大關。

受制外資大逃命，在台股匯雙殺，除使周一集中交易市場開低殺低，盤中一度大跌逾300點，並且連續跌破萬一大關及年線外，新台幣兌美元匯價，也出現爆量上下大幅波動現象，盤中一度大貶逾一角，也曾一度升值至2字頭，顯示外資殺盤對股匯影響值有關單位正視。

針對美期暴跌，第一金投顧董事長陳奕光指出，由於期貨有大漲大跌的特性，因此，芝加哥商品交易所設計了一個「跌停板機制」，或稱為「熔斷機制」，期貨指數電子盤凡跌幅超過5％，就會暫時停止交易。

陳奕光表示，由於美三大指期電子盤皆非常接近5％的跌停板價，期貨走勢主要是反映出投資人對未來交易貨品的展望，由此可以看出，市場對油價及疫情發展深感憂慮。

目前屬美指期電子盤交易時間，在美股開盤前僅維持5％範圍內交易。

待美股於台北時間9日晚間交易後，美指期漲跌幅將開放至7％，如果跌至7％，將在7％以內交易10分鐘後，停止交易2分鐘，開放漲跌幅至13％，如再觸及13％，則依序開放漲跌幅至20％。

(工商 )