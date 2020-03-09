宏璟（2527）今（9）日躍居為營建股的盤面焦點，表現一枝獨秀。由於去年宏璟可望大賺錢，股利配發豐厚，董事會決議發放去年年度擬每股配息1.8元，加上今年可供入帳案源能見度高，吸引買盤進駐卡位，今天一早股價就強勢表態，上漲至20.3元，漲幅維持在2％以上。

宏璟去年前三季營收達52.85億元，較2018年同期20.43億元激增1.5倍，毛利率23.5％，稅後純益達6.39億元，年增5.4倍，EPS已達2.44元、創下近四年同期新高。

宏璟去年大賺的主力貢獻，除總銷達150億元的先建後售案「土城日月光」銷售入帳之外，廠房案「高雄K24」完工並全部銷售、以23.3億元處分予「富爸爸」日月光控股（3711）用作廠房，也是衝高去年獲利的大補丸之一。

目前土城百億大案「土城日月光」在先建後售策略下，已連續在2018、2019兩年撐高宏璟業績，銷售率逾七成多；展望2020年，待售的其他三成，如果順利銷售，將可持續挹注今年業績。

另外宏璟其他先建後售案，包括總銷11億元新北市汐止「宏璟麗園」，今年也將持續銷售。

宏璟台北市「延平南路案」，該案總銷50億元，去年已完工並取得使用執照，2020年可望會開賣。

宏璟預計6月18日召開股東常會，將改選董事及獨董。

(工商 )