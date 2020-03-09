陸星韓東君、陳瑤在主演的古裝玄幻劇《無心法師3》中有感情糾葛，韓東君戲裡帥氣戲外調皮，開播後頂著寸頭髮型搶眼惹網友眾議，他也在微博放西瓜皮髮型照自嘲：「自己解決不了的髮型問題，還是要靠造型老師，你們的瀏海還好嗎？」曝光花絮中韓東君笑陳瑤動作戲像蛤蟆，後展現鯉魚打挺動作時卻挺不起來，遭眾人嘲笑。

韓東君寸頭造型惹來網友紛紛笑虧，他卻因此造型不用黏頭套，「我一戴頭套黏膠就會過敏，很痛，這次就很舒服。」他演出該劇三季，認為就像是陪伴和成長的過程，每次飾演都有不同的體會，「無心屬於什麼事都要管、很會照顧人的個性，內心其實也很孩子氣，我跟他蠻像。」

陸星韓東君、陳瑤在新戲中不停放閃。（圖／歐銻銻娛樂提供）

劇中韓東君飾演的無心是位能破解任何妖術的帥氣法師，搭檔陳瑤一同破案，戲裡動作大場面多，韓東君被問及拍攝火戲時的感想，開起玩笑說：「因為火燒會乾，我會多敷幾張面膜，敷滿臉、耳朵與脖子，還會把面膜的精華擠出來，不能浪費。」逗趣個性深得許多人喜愛。該劇將於每週二、三晚間八點在愛奇藝台灣站首播。

陸星韓東君、陳瑤在新戲中不停放閃。（圖／歐銻銻娛樂提供）

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陸星韓東君、陳瑤在新戲中不停放閃。（圖／歐銻銻娛樂提供）

(中時電子報)