台中市西屯區一間租車公司日前遭砸，停放門口的4輛租賃車被5名惡煞分持棍棒等物品砸毀，損失近40萬元，警方獲報迅速調閱監視器鎖定犯案車輛以車追人，當晚將惡煞全數查緝到案，初步了解疑因債務糾紛衍生，警方將進一步釐清究責。

警方調查，這起砸車事件發生在前日深夜，多輛自小客車開到環中路二段上一間已打烊的租車公司門前，車內多名年輕人分持棍棒開始砸車，期間還有人就地取材，拿起租車行隔壁建材公司前堆放的建材當棍子猛K，造成停放車行前的4輛租賃車遭砸毀擋風玻璃、車窗、後視鏡及引擎蓋，隨後大家搭著接應的自小客離去。

業者一直到上午開門營業時才驚見慘狀急報案，業者表示最近未曾有相關的租車糾紛，不知為何會發生砸車事件，不過光這4輛租賃車的修復費用初估近40萬，損失慘重，希望警方儘快緝凶並向對方求償。

警方表示，在當晚9時許，26歲的林姓主嫌等5人就已經預謀準備犯案，根據車牌以及行駛軌跡，查出林男的居住地點，警方將林男帶回所內偵訊，林男說

因與租車行有債務糾紛，才會夥同友人砸車，警方訊後將全案依毀損罪嫌送辦。

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(中時電子報)