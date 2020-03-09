日本群馬縣太田市一名40多歲幼兒園女老師確診新冠肺炎，為當地首例。經查，女老師上月27日就出現症狀，不過仍一直上班到3月2日，期間密切接觸者達152人，其中大多是幼兒園的幼童、同事與家長，目前已有3名孩童出現感冒症狀，今（9日）晚間將公布檢疫結果。

綜合日媒報導，女老師沒有旅遊史，2月27日開始出現身體不適症狀，但沒有戴口罩上班，到了29日發燒到38度，經測試呈陰性；持續上班直到3月2日，這天有戴口罩，因不舒服早退，後來於6日因肺炎住院，隔天檢疫結果為陽性，確診新冠肺炎。女老師目前情況危急，屬重症，正在加護病房接受治療。

相關單位立即進行接觸者調查，與女老師密切接觸者多達152人，其中147人來自幼兒園的孩童、同事，家屬5人，已對他們要求進行14天隔離觀察；另外，目前已有3個孩童出現發燒等感冒症狀，今晚將宣布檢疫結果。

而群馬縣知事山本一太則在記者會上表示，該名女老師的感染途徑尚未確認，因此自9日起幼兒園將關閉兩周，並進行消毒，請民眾不要驚慌。另外，太田市尚未立即關閉所有學校，當局稱會給父母和其他人帶來沉重負擔。

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(中時電子報)