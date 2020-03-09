鴻海（2317）集團宣布2020年校園徵才開跑，因應新冠肺炎疫情，此次首度以線上方式搶先進行，鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大未來產業，祭出百萬年薪爭取人才，以強化人工智慧（AI）、半導體、5G/6G等3大核心技術。

鴻海指出，今年的校園徵才對象，主要鎖定上述3大產業及3大核心技術所需的專業領域優秀人才，而包含數據分析、物聯網、8K、雲運算、邊緣運算、自動化等領域，也是集團長期重點徵才對象。

因應新冠肺炎疫情，鴻海今年校園徵才搶先以線上徵才方式起跑，並宣布透過校園發送QR Code線上填寫簡歷，即可參加3月9日至4月30日間舉辦的抽獎活動，期間將抽出2部任天堂Switch Lite，讓同學輕鬆投簡歷之餘，同時獲得抽獎機會。

為讓同仁能在個人職場盡情發揮、勇於挑戰自我，鴻海針對健康及福利祭出一系列完整規畫。首先為優渥的薪資待遇，新進大學畢業生起薪4.5萬元、碩士畢業生起薪5.2萬元、博士畢業生起薪6萬元以上，並提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度。

員工生活健康方面，鴻海全球各主要廠區內皆設有健康生活館，由專業教練及物理治療師提供運動諮詢及建議，更斥資打造食安實驗室，為同仁食安嚴格把關。

鴻海表示，集團透過個人穿戴式裝置、廠區健康AT及H2U健康銀行、H2U LiFE網路平台，建構完整的健康互聯網，輔以各項健康篩檢、醫療諮詢與保健方案，全方位照護同仁身心健康。

員工眷屬方面，鴻海以「鴻海人健康照護網」計畫照護員工下一代，今年宣布擴大生育及養育津貼照護網，將原先0～3歲的育兒獎勵金加碼延伸到6歲，符合條件的員工在寶寶出生後每月可領1.5萬元，至每位「鴻海寶寶」成長至滿7歲。第一階段先由鴻海同仁試行。

除了員工、眷屬照護外，鴻海亦辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對3大產業、3大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計畫，盼讓每位員工都能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。

(時報資訊)