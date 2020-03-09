全球股災，外資賣超不手軟，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超達548.19億元；累計今年以來至3月6日止，外資總買進金額為1兆4,828.34億元，總賣出金額為1兆7,103.17億元，累計賣超為2,274.83億元。

外資總持有股票市值為14兆4,666.14億元新台幣，占全體上市股票市值的42.18％，較2月27日的14兆5,008.84億元新台幣，減少342.70億元。

在個股買賣超方面，上周外資買超前三大個股依序為：金像電(2368)、晶電(2448)、欣興(3037)，買超張數分別為32,779張、30,849張及15,309張。

賣超方面，晶圓雙雄居前兩大，聯電(2303)賣超73,835張排第一，台積電(2330)賣超71,979張居次，國泰金(2882)賣超57,009張排第三。

(時報資訊)