新冠肺炎疫情衝擊製造業營運展望，鴻海（2317）今（9）日發布重訊，聲明日媒報導指稱「全年營業利益將年減39％」為錯誤報導，惟仍不敵台股盤中重挫逾300點拖累，股價開低走跌、一度下跌2.1％至79.1元，盤中維持逾1％跌幅，力拚守穩80元關卡。

日經亞洲評論（Nikkie Asian Review）8日引用外資高盛（Goldman Sachs）報告，指稱鴻海今年營業利益將年減39％。鴻海對此發布重訊澄清，高盛報告內文並未提及相關敘述，僅在表格中預估鴻海2020年「首季」營業利益恐年減39％。

鴻海強調，集團的2020年全年及首季營運概況，已於3日線上法說會中揭露，對於日經亞洲評論報導引用資訊錯誤予以嚴正澄清，並籲請外界參考已公告的相關資訊、勿信此錯誤報導。

受新冠肺炎疫情打亂中國大陸廠區復工進度，鴻海2020年2月自結合併營收僅2174.6億元，月減達40.35％、年減達18.13％，創近8年半新低。累計1～2月合併營收5280.25億元，年減達14.37％，亦為近8年同期低點。

鴻海董事長劉揚偉3日線上法說時指出，受新冠肺炎疫情影響，中國大陸廠區域預計3月底前可恢復季節性正常產能。預估首季消費暨智慧產品、企業產品、運算產品季減、年減率均將大於15％，元件與其他產品則預期季減逾15％、年減約10％。

劉揚偉表示，目前產業市況看來是「2絕3窮」，預期在訂單遞延效益顯現下，今年首季、第二季狀況可能與過往顛倒，使上半年仍有機會持平去年同期。全年營收展望可能微幅下修，但AI、半導體、5G科技等帶動的長期成長動能將不受疫情影響。

(時報資訊)