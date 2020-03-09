根據美銀美林公布2020年1月份調查統計，全球經理人對於未來12個月看好資產的前三大特色分別為高盈餘品質、高股息殖利率、大型股，預料將在未來有亮眼表現。保德信投信認為，投資人當前面臨經濟成長減緩與疫情爆發階段，可優先選擇全球股票基金，並且觀察投資組合與其操作團隊的投資策略是否符合以上的核心選股條件。其中，高盈餘品質股、大型股這兩大條件，股價表現穩定性也相對較高，具備長期產業競爭力與市場優勢，相對有機會安渡景氣成長放緩及短期金融市場震盪階段。

保德信投信引進的PGIM Jennison全球股票機會基金，以投資策略正是集中持股操作於大型股、高盈餘成長股，其績效優於同類型產品。根據Lipper資料統計截至2020年1月，在台灣核備的理柏環球股票類型基金中，PGIM Jennison全球股票機會基金(T級別)在3個月、6個月及今年以來等期間，報酬率排名均位居前1/4，累積報酬更都領先同類型基金平均，其中近3個月報酬率達12%。

PGIM Jennison全球股票機會基金的投資組合中不少個股都帶來正貢獻，例如非核心消費品持股的阿里巴巴(BABA)和特斯拉(Tesla)，醫療保健、資訊科技和通訊服務產業中的血糖監測公司DexCom、電子支付公司Adyen和軟體平台The Trade Desk，而這些個股都是該產業中的大型龍頭或高盈餘成長的代表。基金投資配置逾5成佈局美國，其中市值超過272億美元大型企業佔8成以上；集中持有35-45檔標的，基金前十大持股占比約40%，提高持股投資效率等。

(時報資訊)