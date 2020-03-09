豐原醫院改編電影海報，大力宣傳防疫知識。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

豐原醫院改編電影海報，大力宣傳防疫知識。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

豐原醫院改編電影海報，大力宣傳防疫知識。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，豐原醫院改編電影海報，將藝人阿KEN將在白色情人節推出《戀愛ing》，海報則改成醫護《上工ing》持續對抗疫情，提醒民眾進入院區戴口罩、勤洗手，是保護守則。

豐原醫院急診室主任林技政表示，防疫如同電影，每次上演的故事情節發展都不一樣，猶如指揮中心發佈沒有新增案例就像上演喜劇、但隔天指揮中心如果發佈新增案例，劇情的走向也會跟著改變。

豐原醫院護理師也指出，以往的海報多以正經八百的政令為主，時代改變宣導也不能一層不變，只要是正面防疫宣導，以另類方式讓大家知道，能達到正面宣傳效果，也不失醫護專業，還能讓大家看見另一面。

豐原醫院表示，不論上演什麼劇情腳本，面對走進來病患，醫護不變的是做該做的事，電影宣傳海報只是要讓民眾知道，此刻該注意什麼、未來走向是什麼、大家可以怎麼做防範。

豐原醫院也呼籲，防疫期間，進入院區戴口罩、勤洗手是保護守則，探病改以視訊方式，可以讓照顧者跟病患都能好好休息，也能減少感染風險。

(中時 )