北市府為防堵新冠肺炎疫情，本周將試辦「居家辦公」，台北市長柯文哲9日表示，利用這次疫情的機會，把以前想做、一直拖的東西列成清單，一樣樣去做，其中一個就是將整個政府E化，但5000名公務員在家辦公顯然不實際，看遠距辦公技術要怎建立。

柯文哲表示，這個也不只是為了這次疫情，整個政府E化還是要做，有討論是要用自己家裡的電腦，還是要用市府發的筆電，若是市府電腦，裡面就有內建程式，但他認為開玩笑，若有5000人在家辦公，顯然是不切實際；若要用自己家裡的電腦、VPN（虛擬私人網路）進來，那個安全怎麼處理？所以這就是一個試辦。

柯說，他就是找幾個單位，然後每個單位挑幾個人實驗，最重要的是那個系統 一旦建立後，後面就容易了，主要就是開始試辦。

針對旅館公會抱怨，防疫旅館沒有分流會造成恐慌性退房，柯說，事實上，旅館公會理事長也有跟他講，這個訴求是對的，要做防疫旅館就不要收散客，原則上是這樣子，沒有錯。

(中時 )