新冠肺炎疫情全球肆虐，人心惶惶，腦麻孩子口罩用量約是一般人的2倍，庫存不敷使用，嘉義市婦聯會主委、前嘉義市議長蕭淑麗9日代表捐助500個口罩及2萬元防疫基金給嘉義市腦麻協會，她說，這是拋磚引玉，希望有更多人提供防疫物資幫助弱勢孩子們。
蕭淑麗說，腦麻孩子會有一些不由自主的動作，且在再耕園庇護工場群聚在一起學工藝，口罩用量比一般人更大，他們又不能去排隊買口罩，因此與婦聯會姊妹特地來捐贈500個口罩及2萬元作為防疫基金，希望讓腦麻協會能添購防疫物資，提高防疫的能量。
蕭淑麗也為協會的志工老師們加油打氣，感謝他們費心教導腦麻兒及幫忙相關防疫工作，期許大家都能加強防疫，一起平安健康渡過這次險峻的疫情。
腦麻協會主任林麗美說，協會有40名腦麻兒及10名工作人員，成人口罩不夠用，只好戴先前善心人捐贈的兒童口罩，目前成人口罩沒有庫存，就是今天收到的500個可以應急。
(中時 )
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