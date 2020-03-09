嘉義市腦麻協會送感謝狀，嘉義市婦聯會主委蕭淑麗（左）代表接受。（廖素慧攝）

嘉義市婦聯會主委蕭淑麗（左）稱讚腦麻兒做交趾陶藝很棒。（廖素慧攝）

嘉義市婦聯會主委蕭淑麗（左）與腦麻兒開心互動。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情全球肆虐，人心惶惶，腦麻孩子口罩用量約是一般人的2倍，庫存不敷使用，嘉義市婦聯會主委、前嘉義市議長蕭淑麗9日代表捐助500個口罩及2萬元防疫基金給嘉義市腦麻協會，她說，這是拋磚引玉，希望有更多人提供防疫物資幫助弱勢孩子們。

蕭淑麗說，腦麻孩子會有一些不由自主的動作，且在再耕園庇護工場群聚在一起學工藝，口罩用量比一般人更大，他們又不能去排隊買口罩，因此與婦聯會姊妹特地來捐贈500個口罩及2萬元作為防疫基金，希望讓腦麻協會能添購防疫物資，提高防疫的能量。

蕭淑麗也為協會的志工老師們加油打氣，感謝他們費心教導腦麻兒及幫忙相關防疫工作，期許大家都能加強防疫，一起平安健康渡過這次險峻的疫情。

腦麻協會主任林麗美說，協會有40名腦麻兒及10名工作人員，成人口罩不夠用，只好戴先前善心人捐贈的兒童口罩，目前成人口罩沒有庫存，就是今天收到的500個可以應急。

(中時 )