屈中恆、Vicky、黃小柔、王睿及明金成日前上《一袋女王》，述說5人認識的奇妙緣分與難忘趣事。屈中恆跟黃小柔老公王睿認識的淵源起自於當年在拍學生電影時，因為電影要配音，而王睿媽媽就是當時知名的配音導演，所以才開始跟屈中恆、庹宗康認識。而明金城與黃小柔丈夫王睿是國小同班同學，相識至今已經超過40年，但兩人從國小畢業就沒有見過面，直到高中畢業後在屈中恆的介紹下再度相認，也才知道緣分真的很奇妙。

屈中恆透露跟老婆Vicky相識時，她還在庹宗康開的夜店擔任領檯，有次喝了兩杯的庹宗康就指著各自沒有男女朋友的屈中恆跟Vicky說：「你們就在一起吧！」後來約會幾次後，Vicky就覺得屈中恆人很貼心，但始終無法確定要不要點頭交往，點頭交往前Vicky曾經心裡想「上帝啊，如果是這個人請給我一個sign」，沒想到馬上「磅」的一聲，原來是發生連環追撞車禍，在車禍中讓Vicky覺得屈中恆是個可以依靠的人，兩人也才開始交往。

明金城則說當屈中恆與Vicky生第一胎時，他去醫院探望，初為人父的屈中恆好興奮，拿出一台DV說有拍下Vicky生產過程，很興奮地要播放跟他分享，讓明金城聽了好傻眼。當明金城看到小孩的頭出來那一刻，讓一旁躺著休息的Vicky聽到差點從床上跳下來，這時候屈中恆才意識到，傻笑的說：「對喔，好像不是那麼方便喔！」讓明金城大罵：「當然不方便啊！」頓時讓現場笑翻。

左起王睿、明金城、屈中恆是認識多年的好麻吉。（圖／衛視中文台提供）

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(中時電子報)