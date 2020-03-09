針對日前環保署撤銷台中市環保局更正台中火力發電廠處分一事，多名立委對此質疑環保署的適法性，並質疑未報行政院就不能依地方制度法撤銷地方政府的處分，立委楊瓊櫻說，「環保署對的起中部650萬人嗎？」

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署業務報告。

立委蔣萬安表示，環保署以行政程序法117條撤銷處分，但該法明訂「違法行政處分於法定救濟期間經過後」才可以為之，目前該案仍在訴願中；而依訴願法規定，台中市環保局上級機為台中市政府，環保署越過直轄市政府撤銷處分，違反法律正當程序；就算依地方制度法規定，要撤銷處分要報行政院，但環保署並未報院。

環保署署長張子敬說，台中市政府多次對中火裁罰，對罰鍰沒有表示意見，僅提醒環保局會違反相關規定，此次涉及停止機組運轉、傷害更大，無法等訴願完成再去做，他提及，台化案時也提醒地方政府會有違法，現在台化走國賠，對事務官而言是很大的壓力。

立委楊瓊櫻認為，中央政府應該與地方政府合作推動環保，中部人生活怎麼辦？環保署憑什麼撤銷台中市環保局處分？如是用地方制度法撤銷，並未報行政院撤銷，有重大瑕疵，甚至還有晚上6點半發文撤照，「根本是怕人知道」。

張子敬強調，保護環境是最優先的，但行政機關仍要依法行政，包括汙染減量等中火有在改善，依法會努力來做。

(中時 )