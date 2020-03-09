菲律賓昨晚宣布，新增4例新冠肺炎確診病例，其中1人是台灣籍病患，且這名病患曾與回台後確診的台灣籍男子接觸，讓菲律賓跟台灣之間到底是誰傳給誰遲遲無法定論。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，兩人在菲律賓才第一次見面，且台籍確診者在台灣的室友都沒有生病，因此研判兩人都是在菲律賓暴露同一個感染源。

指揮中心表示，國內確診第44例30多歲男性是於2月28日至3月3日前往菲律賓旅遊，3月2日在菲律賓期間發病，3月5日確診；而其在菲律賓的台籍友人是在3月3日發病，3月6日就醫採檢，3月8日在當地確診，第44例雖是所謂的「指標病例」。

周志浩表示，在國內第四十四案例是在3月2日開始不舒服，接下來就醫，馬上被指揮中心掌握，後來調查，他在菲律賓有跟一個朋友相處，這名台籍友人是在3月3日發病，兩個發病時間幾乎是一樣，因此推測，兩人可能是在差不多時間感染，且是透過共同朋友認識，第一次見面是在菲律賓，因此研判是在菲律賓。

至於為何是在菲律賓感染？周志浩表示，因為44案例的室友，台灣個案的其他室友應該最容易受到感染，但是都沒有症狀也沒有感染，因此排除是在台灣感染，而是覺得在菲律賓暴露共同的感染源。

(中時 )