時力立委提第13案案連署書。 (吳家豪攝)

時力立委提第14案案連署書 。(吳家豪攝)

時力立委邱顯智今日於立院財委會聯席審查600億紓困特別預算時，提案要求「接受補助的企業若違反勞動、環保、食安法令，情節重大者，追回所有補助。」此案最終無共識，原案保留再行處理。

邱顯智、王琬諭、陳椒華等3位時力立委，日前針對新冠肺炎疫情紓困特別預算案，連署提出主決議第13、14案，並於今日財政委員會進行討論。

第13案重點內容為「接受政府紓困補貼措施之企業，同意於一定期間內不以經營困難為由終止勞動契約者，目的主管機關得予優惠待遇。」

第14案重點內容為：「接受政府紓困補貼措施之企業，若於申請紓困補貼、振興措施期間起，至相關優惠屆滿後一定期間內，違反勞動、環保、食安法令，情節重大者，將追回所受之利益。」

行政院對此說明，紓困條例第9條中，對於防疫期間營運困難的企業給予補助，不會採不補助手段當作籌碼，限制企業不得終止勞動契約。因此對於立委提案無法同意。而若違反相關法令，各事業主管機關都會去做裁罰。

邱顯智指出，過去也發生過企業拿到政府補貼後，也照樣資遣員工，因此主張企業取得紓困補助後，若違反勞動或其他相關法令，其補助應追回。邱顯智強調，所指的是違法的企業及行為，若是合法的行為當然沒有問題。

勞動部長許銘春表示，會申請紓困補助的企業，相信都是有意要讓公司繼續經營。但景氣變化很難預料，而政府要紓困，一來金額其實也不多，二來設定太多條件恐致無法及時補助企業，如此將無助政府紓困美意。

(中時 )