內政部長徐國勇日前宣布要暫停全國性酒測，引發網友批評，行政院長蘇貞昌也說「希望不要來亂！」沒想到徐國勇卻自爆，暫停全國性酒測2月就開始執行，績效很好。對此，自由作家洛杉基痛批徐國勇，「權力傲慢、一意孤行」。

徐國勇提將暫停實施全國性酒測，遭批「減分部長」。蘇貞昌表示，「酒駕零容忍，無論中央、地方都不打折」，強調仍會酒測，「希望不要來亂！」

豈料，徐國勇竟自爆，表示全國性酒測暫停，警政署2月12日就發文，已經實施一個多月，績效都很好，應該給警察同仁鼓勵。

洛杉基忍不住在臉書痛批，「這個權力傲慢、一意孤行的律師部長」，不知道他說的績效很好是指什麼，執行酒測掛零，還是酒駕肇事降低，還是酒駕死亡人數掛零？

洛杉基說，「我們聽不到姑婆勇部長的說法，也不知他在得意地笑什麼？」但有一點確定，酒駕肇事的受害者家屬拿他沒皮條，因為「人民吿政府不會贏」，他穩坐皮椅，俾倪笑看蠢民們，也嘲笑蘇院長，「老子就是不鳥你，怎樣，來咬我呀！」

(中時電子報)