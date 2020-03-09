新冠肺炎疫情在各地蔓延，據安聯集團旗下的金融機構估計，僅僅是今年第一季，疫情造成的全球貿易損失已經超過2019年全年因「美陸貿易戰」而產生的損失總和，約為每季度對貨物與服務貿易造成3200億美元的損失。

該份評估報告稱，美陸貿易戰造成2009年以來全球貿易增長的新低，僅提升1.2％，但今年恐將更慘淡，新冠肺炎將樹立新的貿易障礙。安聯集團評估，疫情導致的封關，相當於商品額外增加0.7個百分點的關稅；使得今年全球關稅提高至6.5％。這也相當於在單一季度的貿易損失，已經達去年全年因美陸貿易戰所帶來的3200億美金損失。

當前大陸與義大利實施的封城政策，以及其他國家實施的有限度限制政策之下，預計商業活動在4月才會逐漸恢復，並於5月達到疫情前水準。該份報告也預測，在5月之前全球商品總出口的損失約為1610億美金。

疫情也使國際貨櫃運量減少35萬個，過去一個月裡，僅大陸開出的貨櫃，就減少近五成。預計全球航運的吞吐量也將減少20％~25％。

(中時 )