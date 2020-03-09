曾和新冠患者近距離接觸，美國共和黨友台議員克魯茲8日宣布自行隔離14天。

新冠肺炎疫情逐漸燒向美國政治人物，華府「保守政治行動會議」（CPAC）年會一名與會者日前確診，美國2名國會議員昨（8）日相繼宣布自行隔離14天，因為他們曾和該名患者接觸過，其中也包含友台參議員克魯茲（Ted Cruz）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨籍德州參議員克魯茲周日發布新聞稿宣布，將在德州自家自主隔離14天，因為他曾和「保守政治行動會議」年會上一名新冠肺炎確診者近距離接觸過。

克魯茲說，他和該名確診者是在10天前接觸過，病毒平均潛伏期是5-6天，而他和患者曾「簡短交談及握手」，互動時間不到1分鐘，他強調自己目前沒有出現任何症狀，同時醫護人員告訴他，他被感染的機率非常低。

除了克魯茲，共和黨籍亞利桑那州眾議員戈薩（Paul Gosar）同日也宣布，和另外3名幕僚自主隔離14天，因為他們也和該名確診患者近距離接觸過。戈薩聲明稿指出，自己和確診者並非僅有短暫接觸，而是蠻長一段時間，兩人還握手了好幾次，不過他和幕僚現階段都還沒有出現症狀，而且身體狀況良好。

2月底在華府近郊舉行的「保守政治行動會議」年會，7日傳出，1名與會者確診新冠肺炎，由於這場年會美國高層政要雲集，包括總統川普、副總統彭斯、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），甚至連川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、女婿庫許納（Jared Kushner）、長子小唐納‧川普（Donald Trump Jr.）等第一家庭成員也都出席，也令這起案例格外引人注目，不過白宮指出，川普等人並未和該名患者該 名接觸過。

「保守政治行動會議」周日晚發布聲明稿指出，馬里蘭州衛生局已對舉行年會飯店的數千名員工進行調查，目前沒有人出現異狀。

(中時電子報)