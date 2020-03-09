「微風女郎」王思平上月底貼出求婚照宣布成為「李太太」，跟牙醫男友李世偉交往不到1年就閃婚，讓外界相當驚喜，然之後公布的婚紗照與生活照，被認為刻意遮肚，更有友人爆料，她確實已經懷孕。

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開始決定要結婚的時候，我心裡就有個感覺很想拍照記錄我這群10年姐妹的美好青春的樣子（也謝謝李先生完成我的小夢想😂）希望我們都可以保持這種純真的友誼ㄧ起走下去，走這行其實也遇見了很多人情冷暖，但很慶幸的是我有你們這群姐妹的支持，在我受委屈的時候陪我視訊大哭訴苦，在我失戀的時候陪我散心，在我寂寞的時候陪我狂歡 ，我有苦惱時，你們總是願為我排憂解難或我有困難時，你們也願為我挺身而出，無論我們是風光還是落魄時，都會ㄧ直互相打氣☺️ 現在年紀越大越喜歡單純紮實的感覺，這種友誼很難得，謝謝你們 😌 這是屬於我們的閨蜜婚紗👰 有點遺憾的是少了ㄧ隻小美人😗 陽靚 筱蕾（陳筱蕾） 鄭喬予 宋米秦Emily 李毓芬 Tia Lee （某些不可抗原因所以沒參與到😏但我還是會算你ㄧ份的） 脆迪 小琳 thanks ~ Wedding dress： 蒂米琪 Demetrios Bridal Room 凡登男仕禮服 MAKE UP : 王盈喬 Ciao.W 貳創造型 劉人瑋 Lola make-up channel hair stylist : Driven.By. (lsiah lin) photography 林炳存工作室 沒有你們就沒有這些那麽好的回憶😘 然後也謝謝祝福我的你們 😊

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繼畢書盡宣布結婚後，女星王思平也接棒閃婚，且因衣著打扮的變化，也被爆已有孕。王思平上月27日的求婚照中，穿了長大衣，對比男方的西裝領結盛裝，顯得格外低調，而隔天她貼出跟姊妹們同框的婚紗照，模特兒出身的她，竟沒選擇剪裁凸顯身材曲線的貼身婚紗，而是穿了胸部以下被巨大羽毛蓬裙全遮蓋的款式，特別適合孕媽咪，被認為明顯在遮掩肚子。

據《鏡週刊》報導，王思平友人透露，她確實已經懷孕，只是宣布結婚時沒承認，再翻翻王思平的日常生活照，發現她近期的照片，不是選擇寬鬆、無腰身的衣物，不然就是以上半身入鏡，似乎一直在防小腹見光，也被聯想相戀短短不到1年就急著婚嫁，可能「雙喜臨門」。

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(中時電子報)

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