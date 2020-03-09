「微風女郎」王思平上月底貼出求婚照宣布成為「李太太」，跟牙醫男友李世偉交往不到1年就閃婚，讓外界相當驚喜，然之後公布的婚紗照與生活照，被認為刻意遮肚，更有友人爆料，她確實已經懷孕。

繼畢書盡宣布結婚後，女星王思平也接棒閃婚，且因衣著打扮的變化，也被爆已有孕。王思平上月27日的求婚照中，穿了長大衣，對比男方的西裝領結盛裝，顯得格外低調，而隔天她貼出跟姊妹們同框的婚紗照，模特兒出身的她，竟沒選擇剪裁凸顯身材曲線的貼身婚紗，而是穿了胸部以下被巨大羽毛蓬裙全遮蓋的款式，特別適合孕媽咪，被認為明顯在遮掩肚子。

據《鏡週刊》報導，王思平友人透露，她確實已經懷孕，只是宣布結婚時沒承認，再翻翻王思平的日常生活照，發現她近期的照片，不是選擇寬鬆、無腰身的衣物，不然就是以上半身入鏡，似乎一直在防小腹見光，也被聯想相戀短短不到1年就急著婚嫁，可能「雙喜臨門」。

(中時電子報)