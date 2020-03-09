逸達(6576)前列腺癌新劑型新藥向歐盟申請藥證，今日股價跳空漲停57.9元開出，多頭緊鎖漲停板，至12:40，買單有380餘張排隊等著買。

逸達生技已將其柳菩林(Leuprolide)前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克緩釋針劑上市許可申請資料備妥，由行銷夥伴Accord Healthcare向歐洲藥品管理局完成遞交。此上市許可申請係根據FP-001 50毫克(6個月劑型)成功的三期臨床試驗結果，申請CAMCEVI 42毫克用於晚期前列腺癌的緩解治療(palliative treatment)。試驗針對137位晚期前列腺癌患者，每六個月施打FP-001 50毫克，證明FP-001 50毫克具有療效，以及良好的安全性與耐受性。

CAMCEVI 42毫克緩釋針劑是治療晚期前列腺癌的柳菩林(Leuprolide)新劑型新藥，為柳菩林胜(月太)含量42毫克的預充填式6個月緩釋針劑。逸達通過自行開發的SIF緩釋針劑平台技術，成功克服三十年來高活性柳菩林針劑在保存與使用上的技術障礙，突破市售產品無法預先均勻混合並充填的技術瓶頸。

(時報資訊)