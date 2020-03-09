環保愛地球！尼龍飼料袋可以回收重複使用！台北市立動物園為了響應減塑，負責準備動物食物的飼料調配中心，運用更換食物容器、調整運送方法、精簡送餐次數、同物種少量食材裝在一起等方法，去年減少塑膠袋用量約11280個，落實從源頭減少塑膠袋使用量的行動方案。

尼龍飼料袋可以回收重複使用。（台北市立動物園提供）

飼料調配中心是園區內所有動物的中央廚房，每天需要供應高達350種2500隻動物的伙食，飼料調配中心設置了恆溫恆濕控制的乾料存放空間，把溫度控制在20-22度，濕度維持在60以下，還有負20度的冷凍庫，確保食物不會發霉腐壞、還有防蟲、防鼠功能。

台北市立動物園去年減少塑膠袋用量約11280個，落實從源頭減少塑膠袋使用量的行動方案。（台北市立動物園提供）

由於不同動物甚至個體，在行為模式、食性、食量的差異很大，所需要食物的種類也相當多樣化，營養團隊為各區動物調理食物的過程中，隨著動物的移動(查緝沒入、動物交換、換區等)、身體狀況(懷孕、坐月子、過重、營養不良…)、年齡成長(新生哺育、轉換食性、老齡)、甚至季節變換(繁殖期、冬季停食)，隨時會接到調整食物的訂單，都必須能立即反映到出貨品項和數量的變更，隨時考驗著中央廚房的應變能力。

葉菜類使用蔬果籃盛裝。（台北市立動物園提供）

如何減少「送餐」時塑膠袋的使用量，讓保育員和營養團隊絞盡腦汁，由於動物種類差異很大，從大象數百公斤到箭毒蛙不到1公克的食量都有，除了從塑膠袋改用可以重複使用的保鮮盒、尼龍飼料袋，也整理出哪些狀況可以從每天「送餐」整併成一週送一次就好。

或是把專為特定動物客製化的混搭餐裝成一袋，從乾料、生鮮蔬果、肉品到熟食的配送，窮盡任何可以減少塑膠袋耗損的機會，估計去年一年共少用11280個塑膠袋！讓我們一起守護生態，環保愛自然。

肉品使用保鮮盒盛裝，清潔後可重複使用。（台北市立動物園提供）

動物園響應源頭減塑 動物餐車宅配客製化。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)