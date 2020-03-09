國民黨提案凍結8成防疫紓困預算，蔡英文總統今天表示，防疫種種作為都是在和時間賽跑，希望立委在審預算時能夠體諒行政部門所需要的彈性。也希望口罩在供給增加的情況下，讓大家取得的便利性可以增加。

針對紓困預算的運用遭在野黨質疑，蔡英文今天接受媒體聯訪時表示，希望行政部門在執行防疫或是相關作為時，行政上都有比較大的彈性。也希望立法委員可以考慮到特別預算的特殊性質，在審預算時，能夠體諒到在防疫期間，行政部門所需要的彈性。

在5、6月啟動的振興券方案，蔡英文指出，整體的紓困方案有短期的、也有比較中長期的紓困計畫，希望在整個疫情期間，受到衝擊最嚴重的產業，可以得到政府即時性協助，讓他們的事業或企業的經營不會中斷。

不論是在融資或是在員工的照顧上，她希望都可以因為政府的協助，而達到最好的照顧及照應的效益。「所以整個紓困計畫，政府有全面的想法，短期就是讓消費面不要太受到衝擊，有很多中小型業者在第一波就受到這麼強大的衝擊時，政府可以給他們適度的協助」。

口罩2.0實名制政府刻規劃網路預購，蔡英文提到，防疫期間，大家都要尊重整個防疫決策機制的決定，現在各方面對於口罩的生產、配送、分配，在經過一段時間以後，大家基本上都能共體時艱配合政府的口罩政策。

過去，雖然有些人有不同的意見，但她強調，基本上，我們維持了口罩的基本供應；而在下一個階段，口罩供應可以增加的情況下，希望在整個口罩配送制度上能更有彈性，更能縮小供需之間的落差；同時對於民眾在取得口罩或是購買口罩上，有更大的便利性。

政府口罩政策之前受到國民黨責罵，但後來包含外媒等都覺得政府防疫及口罩政策做得滿好的，蔡英文認為，政府做什麼樣的決策，都有人有不同的意見，「這也是滿正常的」。

不過，她說，經過時間的考驗及檢視，可以看出決策是不是正當及適當，口罩就是一個很明顯的例子。也因為前一段時間禁止口罩出口、口罩徵用、到統一價格及增加產能，政府一步一步讓整個口罩供應循序漸進到位。

她非常感謝大家的配合，也希望後階段在供給增加的情況下，可以讓供需之間的落差縮小，同時也讓大家取得口罩的便利性可以增加。

(中時 )