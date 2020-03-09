李翊君和檢場19歲女兒王敏淳（香奈兒），將推出新歌〈和你一起〉。香奈兒2018年赴美就讀柏克利音樂學院，主修長笛與歌唱，日前趁寒假返台錄唱新歌，也正式宣告進軍歌壇；提到歌唱，從小學音樂的她，歌聲有著獨特的風格與個性，首支單曲〈和你一起〉，更唱出與愛犬的溫暖回憶。

新歌原本預定五月推出，但日前因愛犬驟逝，讓愛狗成痴的香奈兒悲傷不已，為了追念陪伴15年歲月的愛犬「兩萬」，因而決定提前推出。提到愛犬，香奈兒哽咽的說：「原本期待5月結束學期後，就能搬回台灣和愛犬重聚，沒想到卻錯過了與牠的最後一面。」首次面對人生的至愛離別，讓她感覺瞬間忽然長大了，開始更關注身邊的人事物、珍惜每個時光，也希望這首歌能與所有與毛小孩為伴的朋友分享。

而升格為星媽的李翊君，則表示自己也是很小就出道，能體會女兒的心情與壓力，所以訂下了三不政策，「不管女兒的歌唱、意見與演藝風格」，不想因為自己的經驗給女兒壓力，在背後默默的支持就好。而近日新冠肺炎疫情嚴重，人在美國的香奈兒也貼心請媽媽別擔心，都有注意防疫保健，戴口罩與勤洗手。

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(中時電子報)