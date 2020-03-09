中國一名男子日前到醫院給父親探病，豈料突然心源性猝死，當下5名醫生聚集起來為他實施1.5萬次的心外壓，並且用掉84瓶腎上腺素，雖然把男子的胸骨壓斷了，但最終仍是將人救活；目前正值新冠肺炎疫情期間，參與救援的醫生並無做防護措施，醫生表示，即便如此也要先將他救活，獲得網友一片讚聲。

據《南方都市報》報導，廣東省一名李姓男子上月24日前往暨大附一院給父親探病，但陪著陪著突然在病床前心源性猝死，此時一群脊柱骨科、ICU、麻醉科和心外科的5名醫生、護士趕緊向前為他做心肺復甦，為他急救2個半小時，實施1.5萬次的心外壓，還用掉84瓶腎上腺素。

由於時間迫切，一群醫生直接在普通病床上幫他急救，對他實施氣管插管、深靜脈穿刺和橈動脈穿刺，最後在家屬的同意下，醫療團隊使用ECMO持續搶救，情況才總算穩定下來。

儘管新冠肺炎疫情持續，但整個醫療團隊仍以救人為當務之急，沒有配戴防護措施就直接救治，其中一名陳醫生說：「要是他是新冠肺炎患者，我們也得先讓他活過來。」經過搶救，李男在一個月後甦醒，並且喪失這段時間的記憶，雖然胸骨被壓斷，但能撿回一條命讓不少粉絲都直呼：「天哪這完全是起死回生。」

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(中時電子報)