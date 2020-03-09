「微型創業鳳凰貸款」幫助女性創業，讓台灣蝴蝶蘭飄香世界。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

研發有香氣蝴蝶蘭「台灣香」的陳麗容，連續三年榮獲國際蘭花展銀牌獎及銅牌獎，由於創業培育蘭花需要高成本，她感激勞動力發展署中彰投分署「微型創業鳳凰貸款」資金挹注，事業穩健發展，目前已研發200多個不同蘭花品種，量產品系超過100種以上，正研究跨界應用到化妝品及香料；這三年來，中彰投分署成功幫助201名女性貸得款項順利創業。

從小喜歡接觸花花草草的陳麗容，經營「蓉藝蘭園」專事溫室代工培育種苗，她觀察台灣的蘭花市場缺少有香氣蘭花品種，多年努力找尋適合的香氣，選中具特殊香氣的小白花為素材，結合蝴蝶蘭，成功研發香水蝴蝶蘭。

蘭花培育必須溫室種植，屬高成本行業，培育時間又長，必須先投入一筆資金，陳麗容向勞動力發展署中彰投分署申請「微型創業鳳凰貸款」，勞動部資金即時投入、創業課程及創業顧問的輔導，成功擴充她的事業版圖，在經營上更趨專業。

陳麗容跨出創業成功第一步，希望將香水蝴蝶蘭的花徑從5.5公分增加到6.0公分以上；她也正與成功大學產學合作，從香水蝴蝶蘭中提煉出花香原料，跨界應用到化妝品及香料中。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛說，「微型創業鳳凰貸款」提供最高200萬元貸款額度，對於創業者提供全程創業陪伴輔導，包括指派創業顧問，辦理創業諮詢座談、經營管理系列課程等。

還為創業經營能力不足者，開辦相關經營管理課程，包括創業入門班、進階班及創業精進班等，自2017至2019年，中彰投分署已成功幫助201位女性貸得款項順利創業。

此外，成立創業同儕成長互助社群，協助建置商品行銷網路等，從創業前端的適性評估到創業後的專家輔導，再加上貸款資金的提供，一連串的免費資源都是創業女性的最好助力。

(中時 )