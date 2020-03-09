新冠肺炎疫情全球肆虐，直接衝擊大陸的原料藥供應量，台灣1款常用治療甲狀腺亢進的藥物通報恐第一個斷料，衛福部食藥署今天表示，經主動要求藥廠全面盤點，這款常用治療甲狀腺亢進的藥物在台銷量，目前預估只能撐到8、9月。另外，解熱鎮痛、抗生素等也在高關注名單上。

大陸原料藥之所以供應出現斷鏈，全因疫情延燒，當地復工狀況迄今不明，加上國際間對中國大陸的禁航令持續，來自中國大陸端的原料藥受阻，外界預料難以避免斷料危機。

食藥署藥品組科長張連成表示，在台灣銷量大的藥品品項，藥廠多有一定的庫存量，食藥署在防疫的超前部署要求之下，已請各大藥廠進行全面的盤點，目前僅有該款甲狀腺亢進治療藥物來通報可能斷料，而Propylthiouracil（PTU）是治療甲狀腺常用的處方，不過，仍有眾多替代藥品可用，也會協助業者找第二來源，並給予加速審查。

名列食藥署高關注名單上還有其他藥品，張連成說，包括解熱鎮痛、抗生素等在國內用量比較大的藥品，預期也恐有同樣問題，不過，相關藥品的許可證數量多，所以一個沒有還有一個能補。至於外傳的三高慢性病用藥則反而沒有藥廠通報警訊。

張連成強調，食藥署除了主動盤點，並關注國人用量大的藥品、治療肺炎的藥品之外，也正密切監控國際訊息，以利及早比對國內品項及早掌握；在穩定供貨方面，若是同時供應醫院及藥局的藥品品項，食藥署也要求藥廠必須按比例兩邊供貨，不讓民眾無藥可用。

對於短期內是否即會出現藥品短缺的現象，科長張連成也坦言，「目前雖沒有接獲通報，但各藥廠該月不缺，不代表下個月也一樣會維持不缺」；因期間藥物的需求量，可能會有浮動也說不定。不過張連成也說，經評估三高、解熱止痛及抗生素等藥品，因同劑量及同劑型的藥品較多，使得近期受製藥原物料短缺的衝擊較小。

(中時 )