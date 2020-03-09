世界之大，無奇不有！虎斑烏賊（俗稱花枝）是台灣海域常見的花枝物種，在水溫回暖的春天，是他們一生中最主要的繁殖季節。為使資源永續利用，自104年起，國立台灣海洋大學與新北市政府合作，開發花枝的人工繁殖技術，並透過改良花枝「產房」，提高養殖效率，即日起上新北市漁管處網站預約導覽，可直擊花枝爸爸媽媽的產房，看一個個花枝卵，好像「水晶餃」超可愛。

金字塔型附卵器，收集花枝卵較為費時。（海洋大學徐德華研究室提供）

海洋大學助理教授徐德華表示，每年2月到4月是虎斑烏賊的繁殖季，這段期間花枝們展開求偶，配對後，花枝爸爸會一直保護著花枝媽媽，趕走其他想要來「偷襲」的公花枝，直到產卵結束。在海洋資源復育園區內的花枝媽媽一生只會產卵一季，繁殖季結束後就會漸漸死亡，留下一顆顆晶瑩剔透的花枝卵，再由復育人員收集到專門的養殖池孵化。

花枝爸爸（右）媽媽（左）求偶交配，像不像一支優美的雙人舞呢？（海洋大學徐德華研究室提供）

以往花枝產房都是利用五腳磚堆疊(如金字塔)，花枝喜歡產卵在金字塔的最底層，收卵時要先搬開上層磚塊，較費時費力；團隊新設計的花枝附卵器，可讓花枝產卵在新型模具上，工作人員容易拆卸和調整附卵器，讓工作人員提高工作效率也避免受傷。這些花枝卵經過工作人員細心呵護，一個多月後花枝寶寶就會破卵而出，當牠們成長至2公分左右時，就可準備回到大海。

晶瑩剔透的花枝卵，每一顆都住著一隻花枝寶寶等待孵化。（海洋大學徐德華研究室提供）

新北市政府自104年起與海洋大學合作開發花枝人工繁殖技術及放流，今年5月將邀集貢寮區中小學師生及在地保育團體一同參與貢寮卯澳灣放流活動，透過親手將花枝苗送回大海，力行海洋教育，深植海洋保育觀念。想要參觀花枝爸爸媽媽產房的市民朋友們，請在新北市漁管處網站預約導覽。

(中時電子報)