新冠肺炎疫情持續擴散，引起金融市場恐慌。財信傳媒董事長謝金河表示，隨著確診病例逼近11萬，死亡人數逼近4000人，受到疫情重創的國家似乎都手足無措，尤其是歐洲從義大利一路爆，美國也日日創新高，這樣的恐懼，就像一個人在踩不到底的海中游泳般，恐懼罩頂。

謝金河在臉書發文指出，金融市場如今也出現巨大變化，一是油價暴跌，WTI的油價期貨價格已跌至28.5美元，北海布蘭特原油跌至32.17美元，由於俄羅斯普丁宣布不減產，市場看油價會跌至20美元，油價暴跌是非常不好的徵兆，代表經濟活動可能窒息，上次金融海嘯襲來，油價暴跌到每桶32美元，這回油價比金融海嘯更慘，這是很不好的預兆。

他說，俄羅斯不減產，劍指美國頁岩油業者，可能會有大型油企吃不消，而油價大跌也會衝擊產油國，像中東地區、委內瑞拉、俄羅斯經濟都會受到撞擊，這是新一輪的超限戰。

二是葛林斯班預告美國會出現負利率，美國10年債殖利率今天跌至0.469%、30年債剩下0.973%，這是史上未見，就像世界末日的拋售潮般，上周聯準會降息兩碼，但現在債市發出強烈訊息告訴川普說，只靠降息也沒有用！現在美國在防疫大作戰中，必須趕快對疫苗研發有解，並且對疫情控制有解，才能解除市場瀕臨崩潰的信心。

謝金河表示，美國在貿易戰虎虎生威，這回面對肺炎疫情卻束手無策，川普的危機來了！今天美國期貨市場道瓊工業指數暴跌逾千點，全球金融市場全倒，大陸也頂不住了。

(中時電子報)