武漢肺炎持續肆虐歐洲，葡萄牙總統德索沙因曾與通報武漢肺炎的學校學生近距離接觸而取消所有公開活動、在家自我隔離；同樣在歐洲的阿爾巴尼亞則通報境內首起病例。

71歲的德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）日前接見一群學生，而他們的學校後來因有學生確診罹患2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）而停課。

葡萄牙總統辦公室表示，德索沙沒有武漢肺炎症狀，且確診學生並沒有加入團隊參訪總統府，但總統8日仍決定自我隔離，「用以樹立典範，採取預防措施、在家辦公」。

葡萄牙境內武漢肺炎確診有25例，死亡病例零。

而在阿爾巴尼亞，從義大利返國的一對父子成為該國境內頭兩起武漢肺炎確診病例。

衛生部表示，兩人情況穩定，沒有任何併發症。

阿爾巴尼亞與歐洲重災區義大利僅隔著亞得里亞海，有超過40萬名阿國人旅居義大利。

(中央社)