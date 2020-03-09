罷韓團體9日向高市選委會遞交40萬份連署書，誓言「百日罷韓，光復高雄」，國民黨籍議員出面痛批，韓國瑜當選市長2個月後就傳出有人要策動罷免，整個過程龐大經費與資源，更明顯是政治力介入，罷免行動根本沒有正當性，至於罷韓團體檢舉高市副市長身兼高市選委會主委違反利益迴避，「如果這邏輯說得通，辦理總統大選的中選會主委李進勇，豈不是也沒利益迴避？」

國民黨高市議員李亞築表示，從韓國瑜市長當選2個月後，罷韓團體就開始運作，完全沒有審視韓市長的施政成果，只是「為罷而罷」，而且龐大的罷韓經費跟資源，很明顯就是政治操作。

她也質疑，大家都在忙防疫、為高雄打拚的時候，罷韓團體明明可以用最少的人員遞交資料，卻聚集100多位民眾，只是為了吸引媒體目光，無視民眾安危與防疫措施，現在還要高雄市府多花2億多費用舉辦罷韓投票，「2億多可以讓高雄增加更多建設及政策，罷韓團體卻為了意識形態，把高雄又扒了一層皮」。

李亞築說，前年市長選舉選輸了，就是民眾對民進黨失望，如果韓市長真的做不好，可以2年後用投票決定，不用急於此時再多花2億，還讓高雄處於動盪不安的氛圍，更可怕的是，未來只要是不同政黨，都在就任後2個月開始策動罷免，罷免權已失去原有的意義了。

此外，罷韓團體擬向中選會檢舉高市副市長陳雄文擔任高市選委會主委，辦理韓國瑜罷免案，形同違反利益迴避原則；對此，高市議員蔡金晏強調，既然法規認可縣市政府正副首長擔任地方選委會主委，市府依法辦理無須爭論，民進黨在國會已經過半，他建議乾脆推動修法，以後地方選委會主委都明訂改由社會賢達人士出任，才能永久杜絕爭議。

蔡金晏並指出，如果罷韓團體認為陳雄文應該利益迴避，去年行政院讓民進黨的李進勇擔任中選會主委，國民黨是不是也應該對李進勇提出檢舉？

高市議會無黨聯盟總召朱信強也發布新聞稿，對罷免韓國瑜正當性表示無法苟同，直斥罷韓團體在情、理、法方面都站不住腳，尤其目前疫情爆發，中央都勸導各寺廟停止遶境，但罷韓團體還是不把人命當一回事，公然在市場、公園、觀光景點設置100多個罷韓連署書，並把韓國瑜惡意比喻成病毒，對比韓國瑜上任後積極行銷農產品、建設偏遠地區等政績，呼籲市民看清誰在清廉做事、誰在搞政治鬥爭。

(中時 )