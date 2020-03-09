債券型ETF多頭氣旺，尤其是台股掛牌的美債ETF今天漲幅比股票更猛，買債券飆感更勝股票！包括永豐20年美公債（00857B）、新光美債20+（00832B）、第一金美債20+（00833B）、凱基美債25+(00779B)、元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、富邦美債20年（00696B）等均漲逾7個百分點。

OPEC減產協議破局，原油市場爆發價格戰，加劇了因新冠疫情引起的全球市場危機，美債殖利率再跌至新低紀錄，全線殖利率創下史上首次都低於1%的新紀錄。

今10年期美債殖利率一度下降至0.48%，30年期美債殖利率下降至0.99%，2年期美債殖利率也下降至0.33%。新冠的全球蔓延及對供應鏈與消費者支出的影響，全球央行降息救市，而債券利率也重新定價，油價大跌則進一步加深了通縮的壓力。

市場預測，Fed在3月18日貨幣政策會議後降息3碼的機率達65%；若市場的預測是正確的，聯邦資金利率將由目前的1%至1.25%區間降至0.25%至0.5%區間，市場也押注，年底時聯邦資金利率降至零的機率達35%。

(時報資訊)