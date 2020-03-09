順園日式料理-日式唐揚海陸盛合定食。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

順園日式料理-順園套餐。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

大廳咖啡吧-天空之夢雙人午茶套餐。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

星光KTV-櫻花鮮柚(左)、霜沫梅瑰(右)兩款花季調酒。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

受新冠肺炎疫情影響，餐飲業一片哀鴻遍野，位於台中的麗寶福容大飯店舉辦「麗寶大地序曲美食季」，即日起至4月30日止，福粵樓推出麗寶烤鴨宴一鴨多吃及烤鴨宴桌菜；順園日式料理推出全新午膳職人定食（468元＋10％起）及順園套餐等，全館餐飲消費單筆滿千，享福卡會員登錄APP還可抽住宿券、餐券等大獎。

福容大飯店麗寶樂園店表示，因應疫情不出門消費者，除有港點外送外，來館用餐饕客亦有全新美味選擇，福粵樓推出麗寶福容經典櫻桃烤鴨宴，可單點一鴨多吃（二吃1580元＋10％，三吃1880元＋10％），多人聚會也有桌宴（10人8800元＋10％）可搭。

主廚張鈺昀表示，麗寶烤鴨宴工序繁複，特別選用4.5至5斤櫻桃鴨種，將鴨鹽、高粱酒及鴨醬填入鴨肚，並使用百萬德國進口晶片爐，低溫烘烤，鎖住美味鴨肉汁、口感有層次，完美呈現麗寶脆皮香酥的港式烤鴨。除了搭配捲餅食用，還有七彩烤鴨、宮保鴨丁、生菜鴨鬆、鴨骨粥、酸菜鴨湯、芋頭米粉鴨湯等多種吃法可任選1至2種，每日限定推出。

另外，順園日式料理則推出午間「麗寶職人精神」（468元＋10％）及「順園日式經典」（568元＋10％）系列全新定食，定食均附精緻開胃菜、茶碗蒸、味噌湯、甘物。麗寶福容大飯店表示，因應在地客及周邊商務需求，將原來單點菜色的型態改為定食，不用煩惱該點什麼料理，並兼具餐廳特色的定食方式廣受好評。

主廚王駿華最推薦順園日式經典系列「日式唐揚海陸盛合」（568元＋10％），採用日本北海道生食級干貝，以日本紫蘇葉包覆其中薄粉酥炸，海老天婦蘿裹上日式冰水調粉和日式酥炸手法，炸後卡茲卡茲的酥脆口感，豚菲力起司揚，則是將小里肌去除部份油脂和筋膜，再以切割薄片後包裹馬自瑞拉起司酥炸，肉汁飽滿，起司奶香滑順。

麗寶福容大飯店指出，於4月底前凡消費「麗寶職人精神」及「順園日式經典」系列，每週主廚推薦，持享福卡享8.5折優惠(原價10％服務費另計)，再贈「享福御守」兩個，只有麗寶福容才有。晚餐時段則推出全新「順園套餐」（1280元＋10％），其中「鰻魚火龍捲」使用在地雲林鰻魚製作壽司捲，「松阪豚肉醇石燒」，可體驗自己烹煮的樂趣，岩燒石板煎烤頂級松阪豬，具香氣又不油膩，是饕客必點的料理。

此外，大廳咖啡吧也推出天空之夢-雙人下午茶套餐（599元＋10％，供應時間為平日週一至週五14：30-16：00），內含手工現做英式鬆餅、必吃瑪德蓮、焦糖烤布蕾、堅果杯子蛋糕、挪威燻鮭三明治、黑胡椒牛肉起司可頌、酥炸脆薯、季節水果、飲料兩杯等，悠閒午後不妨坐下品嚐午茶時光。

星光KTV祭出櫻花鮮柚、霜沫梅瑰兩款花季調酒（250元＋10％），粉嫩有層次的繽紛顏色，微醺時刻更是網美打卡點之一。即日起至4月30日全館餐飲消費單筆滿千，享福卡會員登錄APP還可抽住宿券、餐券等大獎，更多方案請上官網或撥打餐廳訂位專線。

(中時 )